財務省＝東京・霞が関財務省が18日発表した2月の貿易統計（速報、通関ベース）によると、輸出から輸入を差し引いた貿易収支が573億円の黒字となった。前年同月に比べて89.8％縮小した。黒字は2カ月ぶり。米国向けの輸出額は8.0％減となり、3カ月連続で減少した。輸出額は全体では4.2％増の9兆5716億円だった。アジア向け集積回路（IC）など半導体等電子部品や鉱物性燃料が増えた。輸入額は10.2％増の9兆5143億円で、半導体等電