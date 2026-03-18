エルサレムでは、多くの聖地が集まる旧市街のエリアで被害が出ました。イスラエル側は「イランは聖地をも狙っている」と非難しています。【映像】エルサレムの様子金井誠一郎リポート「旧市街の中にあるキリスト教の聖地と言われる教会に、迎撃したミサイルの破片が落ちました。いつもは開いている扉が現在は閉められています」16日、イスラエルが迎撃したイランからとみられるミサイルの破片がエルサレムの旧市街にある聖墳墓