「第９８回選抜高校野球大会」（１９日開幕・甲子園）に、崇徳が３３年ぶりに出場する。同校のＯＢで広島やダイエー（現ソフトバンク）で活躍した小川達明氏（６７）が、デイリースポーツの取材に応じ、母校にエールを送った。小川氏はセンバツ優勝を果たした１９７６年に「３番・中堅手」として出場した。今大会の崇徳は、第１日の第３試合で、八戸学院光星（青森）と対戦する。選抜出場が決まったとき、本当にうれしかったし