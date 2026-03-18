今年もマクドナルドのハッピーセットに、子どもたちに大人気の「ドラえもん」が登場します。今回のおもちゃは、公開中の映画『新・のび太の海底鬼岩城』の世界観をモチーフにしたもの。映画に登場する「水中バギー」や、ひみつ道具の「オイシーン貝」「カメレオンぼうし」などがモチーフのおもちゃがラインアップ！ドラえもんたちの冒険をイメージしながら遊べる内容になっています。ハッピーセット®「ドラえもん」第1弾：3