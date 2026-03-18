白い毛並みに包まれ、床にぺたんと伏せながら上目遣いでこちらを伺う1匹のワンちゃん。その姿が「ゴマフアザラシにそっくり」だと、Instagramで大きな反響を呼び、13.5万回再生、1.3万いいねを記録した。この動画を投稿したのは、ペキニーズの「おむつ」さんと暮らす飼い主さん（@omutunoseityou0.0）。投稿には「ゴマフアザラシになりました」と添えられ、多くのユーザーから「可愛い」とコメントが寄せられた。撮影時の意外な