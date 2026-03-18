第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にドミニカ共和国代表として出場していたフェルナンド・タティス外野手（27＝パドレス）が17日（日本時間18日）、自身のインスタグラムを更新。WBCのオフィシャルグローバルパートナーである飲料メーカー「伊藤園」の「お〜いお茶」を宣伝した。タティスは緑色のボトルの定番商品「お〜いお茶」を「レッツトライ」と言って飲み「ベリグ」とウインク。さらに玄米茶を飲み「オイ