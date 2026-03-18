将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第6局が18日午前9時、名古屋市の「名古屋将棋対局場」で始まった。午前8時42分に永瀬、48分に藤井がそれぞれ対局室に入室した。先手番は藤井。初手は「▲2六歩」だった。前局で逆転勝利を収めカド番をしのぎ、2勝3敗で地元・名古屋での対局を迎えた藤井。前日取材では「目の