ニューヨーク発の新世代Hip-HopコレクティブWHATMOREが、2曲の新曲「Still Loiteringgg」と「2000s Pop Punk Rnb」を同時リリース。昨年10月に発表された彼らのデビューアルバム『WHATMORE』以来となる今年初の新曲を、両A面シングルとして発表した。滑らかなドラムビートとメロディアスなグルーヴが特徴的な「Still Loiteringgg」は、90年代の往年の名曲が持っていた全ての要素を備えている。一方で、「2000s Pop Punk Rnb」はキ