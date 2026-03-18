週3回/3種目/3分が体幹トレーニングを一生の習慣にする理由 3週間で体幹トレーニングを一生の習慣に トレーニングをはじめる前に、目標を定めましょう。「姿勢やスタイルをよくしてお気に入りのあの服を素敵に着こなす」「腰痛を治して百名山に登る」「フルマラソンを完走する」など、具体的な目標があればモチベーションが上がります。 ただし、張り切り過ぎて最初から欲張るのはＮＧ。続けるのが辛く