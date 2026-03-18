国つくりを助けた小さな小さな神スクナビコナとは スクナビコナ スクナビコナとは小さな男の神といった意味ですが、本当に小さな小さな神様でした。『古事記』の記述によれば、オオクニヌシの前に現れた時、蛾が の衣を着て、ガガイモ（蔓性の多年草）の実の舟に乗っていたそうです。誰もこの神様の名前も素性も知りませんでしたので、もの知りのクエビコ（久延毘古、案山子のこと）に尋ねてみますと、カミムスヒ（神産巣日神）