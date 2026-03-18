6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、3月16日に配信リリースされた最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のMusic Videoが公開した。「BE:FIRST ALL DAY」は「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る第1弾シングルであり、これまでの研鑽を経て勝ち取った栄光を胸に「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する、まさに彼らの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバー。制作はロサンゼルスでのコライトキャンプにて実施。グラミ