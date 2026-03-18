京都清凉寺で「生身のお釈迦様」に会える？ 異彩を放つ顔と姿形の仏像 ── 釈迦如来立像 京都には国宝や重要文化財に指定された仏像が数多くある。中でも異彩を放つのが清凉寺の「釈迦如来立像(しゃかにょらいりゅうぞう)」（国宝）だろう。高さ362cm。それが縄を結んだような頭髪、大きな眉と引き締まった鼻筋、体に張りついた水紋のような薄衣など、見慣れたわが国の仏像とは異なった姿形となっている。仏教美術とギリシア