「投資対象の株」を見つける時の分析方法は大きく分けると2つ！ファンダメンタル分析とテクニカル分析の違いとは ファンダメンタル分析とテクニカル分析の違い ファンダメンタル分析とテクニカル分析 銘柄の分析方法は大きく分けると2つあります。 ファンダメンタル分析とテクニカル分析です。（企業の）ファンダメンタル分析とは、財務諸表、健全性、経営、競争優位性、競合相手、市場などを分析することです。 テクニカル分