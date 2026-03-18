LANAとElle TeresaによるPOP YOURS オリジナル楽曲「こんな日は」が、3月18日（水）にリリースされた。4月に開催されるヒップホップフェス「POP YOURS 2026」で4月3日（金）［DAY 1］のヘッドライナーを務めるLANAと2ndヘッドライナーのElle Teresa。ボーダレスかつジャンルレスな才能を感じさせるメロディーセンスを武器に、新時代のDIVA像を掲示しているLANA。Elle Teresaは等身大のキャラクターから生まれる大胆かつ繊細なリリ