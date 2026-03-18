DP-500BT デノンは、フラッグシップレコードプレーヤー「DP-3000NE」(385,000円/カートリッジ別売)の設計思想を継承しつつ、138,600円という価格を実現したベルトドライブのレコードプレーヤー「DP-500BT」を3月下旬に発売する。 フラッグシップレコードプレーヤー「DP-3000NE」 DP-500BT モーターの振動をプラッターから切り離せる