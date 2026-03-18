指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」（イコールラブ）の佐々木舞香が１８日までに自身のＳＮＳを更新した。佐々木はインスタグラムに「劇薬中毒研究員衣装Ｐｈｏｔｏｂｙ杏奈カラコン入れてるから目がきゅるきゅるネイルを衣装の雰囲気に合わせたんだけど、親指のリボンの線が太くなっちゃって…でも時間が経ったら可愛く思えてきた〜」とつづり、ネイルの写真もアップした。この投稿