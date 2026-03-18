玉ねぎの皮むきは10秒でできる？ 玉ねぎの皮むきは、むけたかなと思ったら、薄皮が残っていたりと、地味に時間がかかってしまいます。そこでおすすめの方法が玉ねぎの両端を切ってから、包丁を使って一気にむくこと。特別な器具や電子レンジなども不要。簡単、きれいに皮むきをすることができますよ。 10秒皮むきのポイントは？まずは半分にカット 皮をむく前に切るが基本です。 根と先をおとす 皮をむく時に包丁を入れやすく