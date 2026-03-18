レーシングドライバーの佐藤琢磨（49）が今年もレイホール・レターマン・ラニガン・レーシング（RLL）から第110回インディアナポリス500マイル（インディ500、5月24日決勝）に参戦すると、17日（日本遺憾18日）に発表された。ホンダエンジン搭載の75号車で、アマダ・アメリカが3年連続でプライマリースポンサーを務める。佐藤は世界三大レースの1つ、インディ500で17、20年と2度優勝。昨年は自己最高の2番手からのスタートで9