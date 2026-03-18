セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。今回は、2026年3月17日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。毎日使えるクーポンも登場「1個買うと1個もらえる」キャンペーン今週の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは2つあります。1つめの対象商品は、アサヒ「三ツ矢 ウルトラストロングレモン」（600ml）です。1本購入すると、「三ツ矢サイダー」（500ml）1本と引