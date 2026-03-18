チエルが続伸している。１７日の取引終了後に２６年３月期の期末一括配当予想を１５円から１８円（前期１２円）へ引き上げたことが好感されている。３月２２日に上場１０周年を迎えることから記念配当３円を実施する。 出所：MINKABU PRESS