１８日の東京株式市場は買い優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比４４８円高の５万４１４８円と反発。 主力株をはじめ幅広く買い戻される展開に。前日の欧州株市場ではほぼ全面高に近い様相で買われたほか、米国株市場でもＮＹダウ、ナスダック総合株価指数いずれもプラス圏で引けており、東京市場でも突っ込み警戒感からの買い戻しを誘発している。トランプ米大統領が日本時間未明に、「かなり近い将来に中東から撤退