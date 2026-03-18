食事内容の見直しは、高血圧の予防と治療の両方において中心的な役割を果たします。特に食塩摂取量の管理は血圧コントロールの要となりますが、それ以外にもカリウムやマグネシウムなど、血圧に良い影響を与える栄養素があります。調理方法の工夫や食材の選び方を変えることで、無理なく減塩を実践し、血圧を下げる効果が期待できます。ここでは具体的な食事のポイントと推奨される食品について解説します。 監修医師：中