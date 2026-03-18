身体的な検査だけでは判断できず、詳細な問診や心理的評価を通じて総合的に行われます。精神科や心療内科での初回診察では現在抱えている症状やストレス要因について詳しく話を聞かれます。国際的な診断基準に基づき、心理検査や身体的な検査も実施されることがあり、専門医による適切な診断を受けることが治療の第一歩となります。 監修医師：伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）専門領域分類 精神科(心療内科),精神神経科,心