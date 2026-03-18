日本代表MF守田英正が所属するスポルティングは現地３月17日、チャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第２レグでノルウェー王者ボデ／グリムトとホームで対戦した。第１レグを０−３で落としたポルトガルの名門は、第２レグで34分に先制すると、後半に２点を奪い、アグリゲートスコアで３−３に追いつく。 さらに延長戦では92分と120＋１分にゴール。２戦合計５−３で大逆転勝利を飾った。この一戦に先発し、69分に交代する