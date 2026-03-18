18日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比360ポイント高の3万2975ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万2900.85ポイントに対しては74.15ポイント高。 株探ニュース