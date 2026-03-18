子どもが起こしたトラブルについて、「子どもがやったことだから仕方ない」「店員さんに怒られるからやめなさい」など、責任を放棄するような保護者が増えているという。ユーザーからは「やっていいことと悪いことを教えられない人が親になっちゃっているんですよね」などの意見が届く、狸谷(@akatsuki405)さんの人気シリーズ「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」より、『親のいぬ間に』を紹介する。【漫画】本編を読む■