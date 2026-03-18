将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は3月18日、愛知県名古屋市の「名古屋将棋対局場」で第6局の対局を開始した。シリーズ成績は藤井王将の2勝、永瀬九段の3勝。前局でカド番をひとつしのいだ藤井王将が追いつきフルセットに繋げるか、永瀬九段が待望のタイトル奪取を決めるのか。本局の先手番は藤井王将。【中継】藤井王