【「スーパー・ニンテンドー・ワールド」5周年記念イベント】 開催期間：3月18日～2027年1月11日 ユー・エス・ジェイは、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）」における「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の新グッズを3月18日に発売した。 今回の新グッズは、エリア内での遊びを拡張する「パワーアップバ