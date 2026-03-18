Photo: 小暮ひさのり ロボット掃除ってここまで徹底できるのか…。現代家庭の新・三種の神器ポジションに居るロボット掃除機。最近はさまざまなメーカーからさまざまなロボットが登場しているなか、ダイソンもまた新モデルを投入してきました。ダイソンとして初めて水拭きに対応したロボット掃除機「Dyson Spot+Scrub Ai」です。最近のトレンドである「水拭き」に対応しつつ、さまざまな便利