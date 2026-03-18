「スポルティコ」が発表…年収2位はベリンジャー米メディア「スポルティコ」が17日（日本時間18日）、メジャーリーグの最高年収選手を発表。ドジャース・大谷翔平投手が1億2500万ドル（約198億6000万円）でトップに立ったと伝えた。しかも、その大半は副収入によるものとなっている。同メディアは「2026年のMLB最高額所得者：オオタニがスポンサー収入だけで1億2500万ドルを獲得」との見出しで記事を掲載した。大谷が投打二刀