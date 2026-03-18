これは筆者の友人Aさんの体験談です。片親で決して余裕のある暮らしでなかったAさんに対し、義母は何かにつけて「育ち」を持ち出しては見下すような態度を取り続けていたそうです。そんな中で迎えた義祖母の葬儀で思いがけない一言をかけられますが、Aさんは華麗に反撃に出ます。 心を削り続ける義母の言葉