カブスのカウンセル監督が明かすワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に日本代表「侍ジャパン」として出場した鈴木誠也外野手（カブス）の怪我の詳細が17日（日本時間18日）、明らかになった。所属するカブスのクレイグ・カウンセル監督が「後十字靭帯の損傷」と明かした。程度は軽度で、負傷者リスト（IL）入りは現時点で未定。明かされた怪我の状態に日本人からも早くも反応が上がっている。日本時間の午前7時前、鈴木