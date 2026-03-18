◆プロレスリング・ノア「ＬＥＴＨＡＬＯＤＹＳＳＥＹＴＯＵＲ２０２６」（１７日、神奈川・保土ヶ谷公会堂）観衆４４６プロレスリング・ノアは１７日、神奈川・保土ヶ谷公会堂で「ＬＥＴＨＡＬＯＤＹＳＳＥＹＴＯＵＲ２０２６ＡＰＥＸＣＯＮＱＵＥＳＴ２０２６ｉｎＹＯＫＯＨＡＭＡ」を開催した。メインイベントの６人タッグマッチでＧＨＣヘビー級王者ＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａが４・１２愛知・名