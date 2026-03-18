3月5日に幕を開けたWBC（ワールドベースボールクラシック）。今大会は地上波で放映が行われず、ネット動画配信大手のNetflixが全試合を有料独占配信した。そのことについて、動画ならではの魅力を評価する声と、国民的行事の「有料化」を嘆く声とが分かれ、SNSで議論を呼んだ。一方、日本代表は準々決勝でベネズエラに8-5で敗れ、WBCでは初めてベスト4進出を逃した。だからこそ改めて浮かび上がるのは、「あの大会を、誰が、どんな