コロナ禍で一時落ち込んだ皮膚用化粧品の需要が、ここ3年でようやく復活の兆しを見せている。要因の一つと言えるのが、自分の肌悩みによって成分を選ぶ「成分買い」ブームだ。SNSでは様々な成分名、効能が飛び交い、一般ユーザーにまで浸透。成分に特化した美容液はその恩恵を受けた際たるもので、市場は拡大の一途をたどる。多くの商品、メーカーがひしめく美容液界隈はもはや戦国時代の様相。その背景やトレンドを探った。【写