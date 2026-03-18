グローバルボーイズグループ・TREASUREが、23日発売の雑誌『ViVi』5月号増刊（講談社）の表紙を飾る。3号連続のスペシャル連載企画｢TREASUREのDNA｣最終回となる今号では、｢ONE TEAM｣をテーマに、10人のチームワークの秘けつ、個性の強さ、ケミの味わいをひもとく。【ライブ写真】開幕からアクセル全開！TREASURE圧巻の並び撮影当日、コンセプトに沿った衣装をメンバー一人ひとりと相談しながら丁寧に合わせていき、スタイリン