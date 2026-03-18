2月28日にイスラエルと米国がイランへの攻撃を開始して以来、衝突が激化している。イスラエルのネタニヤフ首相は、新最高指導者に就いたモジタバ師も「命の保証はない」と殺害対象である認識を示している。対するイランは徹底抗戦の構えのため長期化すれば日本への影響はより深刻に。ジャーナリストの岩田明子氏は、今回の衝突は遠い中東の出来事ではなく、日本のエネルギー安全保障や外交にも直結する重大局面だと見る。そして、