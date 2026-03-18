昨年、約8年ぶりに地上波ドラマ復帰を果たし大きな話題を呼んだ38歳俳優が、現在の驚くべき仕事のルーティーンを明かし、スタジオが騒然となる一幕があった。【映像】8年ぶりに地上波復帰した38歳イケメン俳優＆その仕事内容ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷