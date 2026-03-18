「我慢はしなくてもいいんじゃないかな」まもなく結成11周年を迎えるアイドルグループ・わーすたの松田美里が、デビュー当時の自分に伝えたいことを語った。そんな26歳になった彼女が、3年ぶり2冊目となる写真集『想いごと』を3月25日に発売。グアムで撮影された本作には、「私のフェチな部分を詰め込みました」と本格的な水着グラビアにも初挑戦した。また、今作と連動した連載コラムでは、家族だけに見せる“箱入り娘”としての