人気アニメ『MFゴースト3rd Season』のオープニング・テーマ「TIMELESS POWER feat. MOTSU」がリリース中の芹澤 優。アイドルや声優に加え、アーティストとして第一線を走り続ける彼女に、インタビューを実施。『MFゴースト』出演をきっかけにマニュアルの自動車免許を取得したことが仕事にどんな影響を与えたのか、彼女が演じるキャラクターが作中で運転するアルファロメオを実際に運転してみた感想、現在「ガチで検討中」だとい