LSDの100倍とも言われる“神のお茶”アヤワスカ。ペルーのアマゾン奥地で、オカルト研究家・角由紀子が再びそれを飲み、そして――死んだ。カエルの毒「カンボ」で全身を焼かれ、嘔吐し、臨死体験の果てに見たのは「ちゃんと泣ける人生」の分岐点だった。スピリチュアル観光では済まされない、命がけの儀式の全貌を本人が綴る！2026年1月中旬、私はペルーのアマゾン奥地へ向かっていた。目的は「アヤワスカ」を飲むためだ。LSD