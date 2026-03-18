体の不調で寝たきりになっていたおばあちゃんが、1週間ぶりに大型犬と再会して一緒に過ごしたら…？愛にあふれた光景が話題になり、投稿は記事執筆時点で1万5000回再生を突破。「可愛い」「感動の再会」「この幸せな日常をずっと見ていたい」といった声が寄せられています。 【動画：1週間寝たきりだったおばあちゃん→久々に『大型犬』と再会した結果…愛にあふれた光景】 １週間ぶりに会った大型犬とおばあちゃん YouTubeチャ