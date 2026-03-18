おねだり上手なわんこの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で621万9000回再生を突破し、「たまらないです」「上目遣いにキュン」「なんてかわいい子なの」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『おい、遊べ』と圧をかけてくる犬→毎回ひょっこりと出てきて…可愛すぎる『登場の仕方』】 圧をかけてくる犬 Instagramアカウント「nicooo___2」の投稿主さんは、『にこ』ちゃんという