工場の一時停止を発表！ どうなる？ポテトチップスの「わさビーフ」で有名な山芳製菓は2026年3月12日、公式ホームページ上で工場の操業を一時停止すると発表しました。【せ、狭いな…】これが、ホルムズ海峡と産油国の位置関係です（画像）工場の一時停止理由について同社は、「国際情勢の影響によりホルムズ海峡が封鎖され、弊社が製造工程で使用している重油の調達が極めて困難な状況のため」と説明しています。なお、燃料