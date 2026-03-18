元乃木坂46のメンバーで俳優の堀未央奈が、読売テレビ・中京テレビ・BS12系で放送される4月期新ドラマ『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』の主演を務めることが18日、発表された。【番組カット】包帯でぐるぐる巻きに…正体は堀未央奈原作は、コミックレーベル「U-NEXT Comic」の縦スクロールマンガ『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』（シナリオ原作：石上加奈子 作画：J-MANGA CREATE）。LINEマンガでも話題の“クセ