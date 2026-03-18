スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は米国とベネズエラが対戦するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝で、優勝チームの各選手に10万ドル（約1590万円）以上の賞金が支払われる見込みだと報じた。さらに、前回2023年大会と比べ、参加した全20チームへの賞金総額は2倍以上に増加しているという。選手への支払いは賞金総額の半分にとどまり、残り半分は各国の野球連盟に分配される。各チームの受け取る総額は大会