大谷翔平【グレンデール（米アリゾナ州）共同】米大リーグ、ドジャースのロバーツ監督は17日、大谷翔平が18日午後1時5分（日本時間19日午前5時5分）に開始するアリゾナ州グレンデールでのジャイアンツ戦でオープン戦初登板すると明らかにした。3、4回をめどに投げ、その次は22〜24日に行われるエンゼルスとの3連戦の、いずれかの予定。登板間隔を踏まえると、開幕2カード目となる3月30日〜4月1日のガーディアンズ3連戦で今季初