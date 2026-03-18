◇第6回WBC決勝ラウンド決勝米国ーベネズエラ（2026年3月17日米フロリダ州マイアミ）米国は17日（日本時間18日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝でベネズエラと対戦。試合前に23年の第5回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表のラーズ・ヌートバー外野手（28＝カージナルス）がNetflixの生配信に出演した。注目を集めたドミニカ共和国との準決勝。米国は2回に先発のスキーンズ