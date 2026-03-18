米国のトランプ大統領＝16日、米ホワイトハウスの大統領執務室/Aaron Schwartz/UPI/Bloomberg/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は17日、対イラン戦争で北大西洋条約機構（NATO）の加盟国などが米国に協力することはないと明らかにした。前日にはホルムズ海峡の航行の安全を確保するのに協力する「数カ国」を「間もなく」発表すると明言していた。トランプ氏は自身のSNSで、「NATOの『同盟国』の大半がイランのテロリスト体制に