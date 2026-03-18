ＤＲＥＡＭＳＣＯＭＥＴＲＵＥの中村正人の公式Ｘが凍結されたことが１７日までにわかった。１８日午前８時現在、まだ凍結中。１８日はドリカム９年ぶりに新アルバムを発売予定。直前でのアカウント凍結に中村はバンド公式Ｘで「中村正人ですこれは『お前は少し黙っていろ』と神様のお告げでしょう」と無念をつぶやいた。中村は１７日にバンドの公式Ｘで「中村正人です私のアカウントが凍結されたので、ここからポスト